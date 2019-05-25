تسرب نفطي "كبير" في الخليج بعد استهداف سفن إماراتية وسعودية (صورة)

ولم يستطع المحللون تحديد حجم التسرب بالدقة استنادا إلى الصور، لكن شركة Kongsberg النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية التي لديها خبرة طويلة في رصد التسربات النفطية أكدت وجوده.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Iceye، رافال مودرزسكي، في حديث إلى "بي بي سي" البريطانية، أن النفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء، ما يتيح للأقمار الصناعية رصد تسربه.
تسرب نفطي كبير في الخليجhttps://t.co/zu6aGz8Tw0 pic.twitter.com/T9AhnhazDQ— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) May 24, 2019
وأفادت تقارير إعلامية بأن الناقلة "أمجاد" كانت خالية من النفط الخام لحظة مهاجمتها، ولذلك يعتقد أن الحديث يدور عن تسرب وقود المحرك.
وجاء الاعتداء على السفن الأربع، (اثنتان سعوديتان والأخريان تحملان علمي الإمارات والنرويج)، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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