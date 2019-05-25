محافظ الحديدة يتهم "أنصار الله" بتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء

ونقلت قناة "العربية" عن الحسن الطاهر، محافظ الحديدة، القول "بحسب المعلومات التي جرى رصدها اختارت الميليشيات التوقيت المناسب في شهر رمضان والهدنة لتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء، مستفيدة من الجهة الشمالية للمدينة في ذلك لكونها بعيدة عن أنظار الجيش الوطني".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH اليمن... اختتام اجتماعات الأطراف اليمنية بشأن البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة دون تقدم

وأضاف الطاهر أن المدينة لم يتبق فيها مصادر مالية تسير أمورها، وباتت على هاوية الإفلاس نتيجة تبديد المال العام ونهب الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي سيئ ونقص حاد في السلع الرئيسية وشح في موارد الدخل.

وذكرت "العربية" أن "الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها الميليشيات الانقلابية في الحديدة يعود إلى خزينة البنك المركزي، في حين نهبت بعضها من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح".

كما أوضح المحافظ أن "الميليشيات الانقلابية ستستفيد من كميات الذهب المهربة إلى صنعاء في تحصين مواقعها ودفاعاتها ضد الجيش الوطني، من خلال الدفع بمرتزقة أو تدريب أطفال مقابل مبالغ مالية، كما ستزيد الأموال المنهوبة من أرصدة قيادات الميليشيات التي تعيش على قوت المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها".

وتابع "الميليشيات الانقلابية تدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى داخل المدينة وتعزز دفاعاتها في أنحائها كافة، مع نشر مقاتلين جدد ورفع نسبة التأهب بين عناصرها وكأنها تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة إلى حفر أنفاق ونشر قناصة".