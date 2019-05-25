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    امرأة تحمل طفلها، من مجتمع الخدام، تسير وسط أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة صنعاء، اليمن 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

    صنعاء تعلن ضبط أكثر من 24 ألف كيس دقيق منتهية لبرنامج الغذاء العالمي

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    أعلنت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، اليوم السبت، ضبط 24.570 كيس دقيق منتهي الصلاحية في مخازن برنامج الغذاء العالمي خلال الشهر الماضي، داعية المانحين إلى "إعادة تقييم دور البرنامج وعمل آلية جديدة تتمثل بالمساعدات التقنية عبر البنوك والبريد.

    القاهرة- سبوتنيك. ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، "تم إتلاف 90 طناً من الدقيق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس"، لافتة إلى أن الكمية تم إتلافها خلال الفترة من 16 شعبان إلى 11 رمضان الجاري (بين منتصف نيسان/ابريل الماضي، ومنتصف أيار/ مايو الجاري تقريبا).

    محمد علي الحوثي
    © AP Photo / Hani Mohammed
    الحوثي يتهم برنامج الغذاء العالمي بشراء كميات أغذية فاسدة

    ودانت جمعية حماية المستهلك بصنعاء ما وصفته بـ "الدور اللا إنساني المستمر الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي نتيجة استشراء الفساد".

    ودعت الجمعية، المانحين إلى "إعادة تقييم دور البرنامج وعمل آلية جديدة تتمثل بالمساعدات التقنية عبر البنوك والبريد".

    كما دعت جمعية حماية المستهلك بصنعاء، إلى "استبدال عملية الاستيراد بشراء منتجات الدقيق والزيوت والبقوليات من المنتجين والمصنعين اليمنيين لاستقرار العملة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة".

    كانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء التي تديرها جماعة أنصار الله، أعلنت الاثنين الماضي، رفض دخول 163 ألف كيس دقيق تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ميناء الحديدة بسبب وجود حشرات فيها.

    وهدد برنامج الغذاء العالمي، في بيان، بـ "تعليق مساعداته الغذائية بصورة تدريجية جراء ما أسماه "الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

    وذكر البرنامج، في بيانه، أن "العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يُمنحوا حق الوصول إلى الجياع. كما تم حظر قوافل المساعدات، فيما تدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع الأغذية".

    وأشار إلى "وضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار البرنامج المستقلة للمستفيدين من مساعداته".

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    أخبار اليمن اليوم, برنامج الغذاء العالمي, اليمن
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