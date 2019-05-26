مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن... مسؤول إيراني كبير يصل عمان

© REUTERS / US Navy لأول مرة... حاملة طائرات أمريكية تتجنب دخول قاعدتها في البحرين

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن نائب وزير الخارجية الإيراني وصل عمان ويلتقي وزير الشؤون الخارجية في السلطنة.

ويبدأ مساعد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأحد، جولة خليجية لبحث التطورات بالمنطقة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن ومخاوف نشوب حرب بين الجانبين.

وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إيسنا)، فإن "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، يبدأ اليوم الأحد زيارة دبلوماسية تشمل عمان والكويت وقطر لبحث أخر التطورات في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر قبل يزمين، إن سلطنة عمان تسعى "مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت الوزارة التغريدة نقلا عن يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الشؤون الخارجية الذي اجتمع في طهران يوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت التغريدة عن الوزير قوله في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العربية "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره". وأكد أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

وترتبط عمان بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإيران وفيما سبق لعبت دورا مهما في الوساطة بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1980. وتخوض واشنطن وطهران مواجهة منذ فترة طويلة بشأن برنامجي إيران النووي والصاروخي.

وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية. وأرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها بالمنطقة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم الخميس إن إيران لن ترضخ للضغوط الأمريكية ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف.