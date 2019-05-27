لقاء سعودي إماراتي في جدة... ماذا قال محمد بن سلمان

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مساء أمس الأحد، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، مع ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".

ونقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان تحياته وتقديره لهما".

#عاجل_واس

سمو #ولي_العهد يستعرض مع #ولي_عهد_دبي، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.https://t.co/M18ndKHnYy#واس pic.twitter.com/DgGS49NUGl — واس (@spagov) May 26, 2019

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل ولي عهد دبي، في وقت سابق أمس الأحد، والوفد المرافق له، حصب قناة "العربية" السعودية.