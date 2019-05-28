تسجيل
16:43 28 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    قوات الجيش الليبي في طريقها إلى طرابلس

    الجيش الليبي يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق

    © REUTERS / Ismail Zetouni
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي رصد وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة الليبية طرابلس.

    وقال العبيدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "غرفة عمليات تحرير طرابلس التابعة لقيادة الجيش الليبي قد رصدت جنود وضباط استخبارات وضباط لعمليات عسكرية من دولة تركيا متواجدون بمحاور القتال في العاصمة طرابلس"، مضيفا أن "هؤلاء الجنود الأتراك يقاتلون في صفوف المليشيات المسلحة وهم من يقودون تلك المليشيات بطرابلس".

    فايز السراج
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    ليبيا: السراج يبحث مع شيوخ وأعيان ووجهاء برقة شرقي البلاد تداعيات الأحداث في طرابلس

    وأضاف أن "ضباط أتراك يقومون بتدريب المليشيات المسلحة على استخدام الأسلحة التي وصلت إليهم عن طريق أكثر من شحنة قادمة من تركيا".

    وأوضح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن "بعد رسالة الأخيرة التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر للمليشيات من ترك سلاحه عليه الأمان وصلتنا اتصالات كثيرة من مجموعات كانت مع المليشيات المسلحة مؤكدين تركهم للسلاح وعودتهم إلى بيوتهم"، موضحا بأن "هناك من يتخوف من عمليات تصفيه جسدية من قبل قادة المليشيات أن تركوا سلاحهم".

    وأشار العبيدي إلى أن "العمليات العسكرية في طرابلس مستمرة حتى اللحظة وتقدم مستمر لقوات الجيش الليبي في جميع المحاور القتال جنوبي وشرقي العاصمة"، مشيرا إلى أن "الخطة العسكرية مدروسة جيداً وفقا لما خطط له القائد العام للجيش الليبي".

    وتابع إلى أن "أهالي طرابلس في انتظارنا وهذا لا يخفه علي احد ولكن المليشيات تحاول إخفاء إرادة الشعب داخل العاصمة من خلال تهديدات وقمع وكتم الأصوات التي تنادي بالجيش والشرطة".

    وذكر العبيدي أن "الجيش الوطني الليبي مكون من كل المدن والقري الليبية ومن جميع القبائل وقد جمعتهم المؤسسة العسكرية من أجل استرجاع ليبيا من قبضة الجماعات المسلحة والمجموعات المتطرفة المتمثلة في داعش (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) والقاعدة وغيرهم ممن لا يريدون استقرار ليبيا بدعم من قبل دول عربية وأجنبية".

    خليفة حفتر
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    حفتر يبلغ ماكرون: الحرب لن تتوقف في ليبيا

    وقال إن "كل العمليات العسكرية التي تقودها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من أجل إحقاق الحق وحماية المواطنين من المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس وكل أهدافنا كانت في أماكنها ولم نخطي في هدف واحد رغم قدم الأسلحة بسبب حظر التسليح على ليبيا عكس المليشيات التي قصفت منازل وقتلت أطفال بطيران تابع للوفاق وقصفهم العشوائي الذي استهدفوا به المدنيين بطرابلس".

    وختم حديثه قائلا: "كل الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين والصحفيين والحقوقيين من قبل المليشيات المسلحة في طرابلس مرصودة وجزء كبير بث على مواقع تواصل والإعلام".

    انظر أيضا:

    قذاف الدم يكشف منفذ السلاح والمسلحين إلى ليبيا ويسمي دولا تمولهم
    محلل ليبي: السراج يريد البقاء في السلطة بأي شكل ولا يملك إلا مشروع تقسيم ليبيا
    حقوق الإنسان في ليبيا: رجال الإسعاف يتعرضون للاستهداف في طرابلس
    حفتر يبلغ ماكرون: الحرب لن تتوقف في ليبيا
    هل تستخدم موسكو ثقلها السياسي للدفع بتسوية الأزمة في ليبيا؟ ومن المسؤول عن إطلاق صاروخ تجاه السفارة الأمريكية ببغداد؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, اشتباكات طرابلس, الجيش الليبي, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء بلاك ستار وير (Black Star Wear) بالتعاون مع محل تجاري لسلسلسة ملابس أرميا روسيي (الجيش الروسي)
    "النجمة العسكرية السوداء"... عرض أزياء فريد في موسكو
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك