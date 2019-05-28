سفير فلسطين: وزير الاقتصاد الوطني يتوجه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي

أعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الثلاثاء، أن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، يعتزم الذهاب إلى روسيا لحضور منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي، وعقد لقاء مع نظيره الروسي، على هامشه.

© Sputnik . Alexei Danichev قطر تحل ضيفا على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

موسكو — سبوتنيك . وقال نوفل بتصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مستوى مشاركة الوفد الفلسطيني في منتدى سان بطرسبورغ الدولي المرتقب: "طبعا سيشارك وفد فلسطيني برئاسة وزير الاقتصاد، على رأس القطاعين، العام والخاص. بالتأكيد ستكون هناك لقاءات بين الوزير والجانب الروسي ضمن اللجنة المشتركة وممثلي القطاع الخاص."

وأضاف نوفل "نحن نعمل على ترتيبات اجتماعات هذه اللجنة، التي ستعقد في موسكو لاحقا، لكن سيكون اللقاء بين الوزيرين (وزير الاقتصاد الروسي والفلسطيني) على هامش المؤتمر (منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي)، سنعمل على تنظيم عدد من اللقاءات. وزير الاقتصاد الفلسطيني سيلتقي مع نظيره الروسي، وهذا اللقاء سيكون من بين اللقاءات الأخرى".

وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2019 في الفترة بين الـ 6-8 حزيران/ يونيو المقبل.