مواجهة الإرهاب أبرزها... تفاصيل لقاء بولتون ومحمد بن زايد في الإمارات

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في العاصمة الإماراتية، اليوم الأربعاء، علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في مختلف الجوانب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها".

وأضافت الوكالة أن ابن زايد استعرض مع بولتون الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها.

#محمد_بن_زايد يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ويبحثان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب#وام pic.twitter.com/BhppccxaZa — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 29, 2019

وكان بولتون صرح، في وقت سابق، اليوم، بأن "إيران قد تكون خلف التفجير، الذي طال عدة سفن أمام سواحل الفجيرة الإماراتية، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأسفر عن أضرار مادية، دون حدوث تسرب نفطي.

ولا تزال الفرق المختصة تحقق بالحادثة لمعرفة التفاصيل والوقوف على أسباب الحادث، والجهات التي تقف وراءه، في وقت أعلنت دولة الإمارات أن عددا من الدول الصديقة والشقيقة (لم تذكرها) انضمت إلى التحقيقات الجارية.

وتشهد المنطقة توترا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، على خلفية اتهامات مختلفة، على رأسها البرنامج النووي الإيراني.