بالفيديو... الهلال السوري يفتتح مشفى في مخيم الهول لرعاية 70 ألف لاجئ

افتتح، أمس الخميس، في مخيم الهول بمحافظة الحسكة مشفى ميداني لمعالجة المرضى ومصابي الحرب، من شأنه تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة الناجمة عن تدفُّق اللاجئين الكبير الذي شهده المخيم خلال الأشهر الماضية.

ويوفر المشفى مستوى أعلى من خدمات الرعاية الصحية، وأهمها إجراء العمليات الجراحية بكفاءةٍ عالية، كما سيضم فريقاً طبياً من كوادر جمعيات الصليب الأحمر النرويجي والآيسلندي والدنماركي والفنلندي.

وخلال افتتاح المشفى الذي حضره الأمين العام للصليب الأحمر النرويجي (بيرنت جي اليبنت)، قال المهندس خالد عرقسوسي الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري: إن افتتاح المشفى المذكور جاء بجهود مشتركة بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي وبتسهيلاتٍ من الأطراف المعنية المسؤولة عن تسهيل الموافقات وإيصال هذا المشفى إلى مدينة الحسكة بالتزامن مع مناسبة العيد السابع والسبعين لتأسيس الهلال الأحمر السوري، موضحاً أن هذا المشفى سيكون قادرا على تقديم الرعاية والخدمات الصحية والعمليات الجراحية للاجئين في المخيم الذي يقيم فيه أكثر من 70 ألف لاجئ.

وأضاف عرقسوسي أن الهلال الأحمر السوري يقدم خدماته الإنسانية والطبية في مخيم الهول وكل المنطقة المحيطة به وكذلك في المخيمات الأخرى الموجودة بالحسكة وما حولها، مضيفاً أن الهلال مسؤول كذلك عن تقديم خدمات الإطعام من خلال المطبخ الميداني الذي أقامه في المخيم في وقت سابق، والذي يقدم أكثر من 10 آلاف وجبة مطبوخة يوميا، إضافة إلى السلات الغذائية المقدمة من "الشركاء" مثل منظمة الهلال الأحمر العالمي وغيرها، ليتم توزيعها على الأسر القادرة على "الطبخ" في المخيمات.

وأشار عرقسوسي إلى أن خدمات الدعم النفسي التي تقدم كذلك من قبل الهلال الأحمر في مخيم الهول تعد من أهم الخدمات لكونها تستهدف بشكل خاص شريحة الأطفال التي تعد بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات نتيجة الظروف القاسية التي مر بها أطفال مخيم الهول وغيره من المخيمات.