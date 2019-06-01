العراق... اعتقال "إرهابي" شارك في جريمة "سبايكر"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عنصر إرهابي، قالت إنه مشارك في جريمة "سبايكر".

وذكرت المديرية، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 39 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر".

وأضافت أن "الإرهابي تمكن من الهرب قبل دخول القوات الأمنية، فتم نصب كمين محكم له والإيقاع به في منطقة البو شعبان بجزيرة الخالدية- الأنبار".

كما لفتت إلى أن "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وتعود أحداث مجزرة "سبايكر" إلى يونيو/ حزيران عام 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، وقام مسلحو التنظيم باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وإعدامهم جميعا رميا بالرصاص.

وفي أوائل أغسطس/ آب 2017، قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، بإعدام 27 مدانا بالاشتراك في جريمة "مجزرة سبايكر"، فيما أفرجت عن 25 متهما آخرين لعدم ثبوت الأدلة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.