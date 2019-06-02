تسجيل
21:10 02 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان التونسي - تونس

    بعد تقديم 9 نواب من الجبهة استقالتهم من البرلمان... هل ينتهي حلم اليسار التونسي

    © AP Photo / Hassene Dridi)
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في الوقت الذي تستعد فيه جل الأحزاب السياسية والائتلافات الوطنية بتونس في إعداد العدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة التي ستعرفها تونس أواخر العام الجاري، تشهد الجبهة الشعبية حالة من الانقسامات والتشرذم عصفت بقياداتها في الآونة الأخيرة، ما يهدد وفقا لمحللين سياسيين بتبخر حلم اليسار التونسي.

    9 استقالات من البرلمان

    قدّم يوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار الجاري 9 نواب من مجموع 15 نائبا المكونين للجبهة الشعبية (ائتلاف سياسي يساري ذو توجه اشتراكي قومي يضم 11 حزبا و تتزعم المعارضة بـ15 مقعدا في البرلمان) استقالتهم من البرلمان على خلفية حرب داخلية اشتعلت بين قياداتها منذ ما يزيد عن العامين، أشعل فتيلها الخلاف الأخير حول مرشح الجبهة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

    ففي الوقت الذي تتمسك فيه القوى المسيطرة على مجلس الأمناء بترشيح الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي اعتبارا لقاعدته الشعبية، تصر الأطراف الأخرى وعلى رأسها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على اختيار القيادي والنائب بالبرلمان منجي الرحوي تطبيقا لمبدأ الديمقراطية والابتعاد عن عقلية الفردنة.

    ​وشملت الاستقالات كلا من النائب زياد الأخضر وشفيق العيادي وهيكل بلقاسم ونزار عمامي وعبد المومن بالعانس ومنجي الرحوي وأيمن العلوي ومراد حمايدي وفتحي الشامخي. وفي حال قبول هذه الاستقالات التسع تفقد الجبهة الشعبية كتلتها البرلمانية لعدم بلوغ النصاب القانوني الذي ينص على وجوب توفر سبعة نواب وفقا للفصل 34 من الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

    خطوة اضطرارية 

    وعلق القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح لـ"سبوتنيك" (المرشح المفترض لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) قائلا "قرار الاستقالة جاء على خلفية انسداد كل أبواب الحوار مع الكتلة البرلمانية رغم دعواتها المتتالية للناطق الرسمي بالتواصل".

    وأضاف الرحوي "القرار الذي أقدمنا عليه والذي نعتبره في مستوى خطورة الأوضاع التي تعيشها الجبهة كان ترجمة لواقع متأزم فرضته بعض مكونات الجبهة التي سعت إلى الاستحواذ عليها باصرارها على اقصاء مكونات ومناضلين منها".

    وشدد القيادي بالجبهة الشعبية على أن الخلاف القائم داخل مكونات الحزب يتعدى مسألة تحديد مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية إلى مسائل تنظيمية تتعلق أساسا باتخاذ القرارات المحورية، معتبرا أن "من لا يريد تنظيم الجبهة الشعبية سياسيا لا يريد برامج حقيقية للشعب" وأن مسألة الهيكلة والتنظيم هي مسألة في صميم العملية السياسية. 

    ونبه الرحوي إلى ضرورة أن تبنى الجبهة كمشروع له برامج وهياكل ومناضلون يقع تشريكهم واستشارتهم في كل المحطات وأن "لا تقتصر على المحطات الانتخابية وذلك بغية تحقيق أهداف الثورة وليس أهداف شخصية".

    ​من جانبه، اعتبر النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية أيمن علوي لـ"سبوتنيك" أن الاستقالة كانت خطوة اضطرارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجبهة منذ فترة وأنهم مستعدون للتراجع عنها في حال حدوث اتفاق مع مجلس الأمناء.

    وشدد علوي على أن المشكل الحقيقي في الجبهة يكمن في القيادة المركزية ممثلة في الناطق الرسمي حمة الهمامي وفي مجلس الأمناء وفي سوء التسيير والطريقة الأحادية المتبعة في اتخاذ القرار وعدم الإعتراف بالكتلة البرلمانية، نافيا أن يكون السبب الرئيسي لاستقالتهم هو الخلاف حول مرشحهم للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، قائلا إن "هناك أطراف تحاول جاهدة الاستيلاء على الجبهة الشعبية والكتلة البرلمانية لتمرير قراراتها الأحادية".

    ودعا النواب المستقيلون، خلال ندوة صحفية انعقدت أواخر الأسبوع الجاري، جميع مكونات الجبهة إلى التفاعل الإيجابي من أجل المساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الراهنة، من خلال انعقاد المجلس المركزي فورا وطرح المسائل العالقة على طاولة الحوار ومشاركة جميع مكونات الجبهة في ذلك، محملين الشق الآخر مسؤولية زلزال الاستقالات الذي ضرب الكتلة البرلمانية والذي سينعكس حتما على حظوظ الجبهة الشعبية في الاستحقاقين القادمين التشريعي والرئاسي.

    احتجاجات في تونس مطالبة برفع الأجور، 19ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    احتجاجات في تونس مطالبة برفع الأجور، 19ديسمبر/كانون الأول 2018

    ابتزاز سياسي

    في المقابل يعتبر الشق المحسوب على الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي، والذي يقوده كل من حزب العمال، التيار الشعبي، رابطة اليسار العمالي، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حركة البعث، حزب الوطد الاشتراكي والحزب الشعبي للحرية والتقدم، أن قرار الاستقالة بمثابة ابتزاز سياسي للتشويش على قرارات مجلس الأمناء.

    ويرى أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن قرار الاستقالة أسهم في تصدع الجبهة الشعبية بشكل لم تعرفه الكتلة منذ خمس سنوات.

    ويعتبر حمدي أنه لا توجد دواعي منطقية وراء هذه الاستقالات وأن الخلاف وقع نتيجة رفض مجلس الأمناء طلب جزء من الكتلة البرلمانية تشريكهم في النقاش وأخذ القرار، وهو ما يعتبره شق حمة الهمامي أمرا مرفوضا على اعتبار أن ذلك من صلاحيات أعضاء المجلس المركزي المنتخبين من الندوة الوطنية، والذين يحق لهم اتخاذ القرار بموجب النظام الداخلي للمجلس.

    وتعليقا منه على تصريحات المستقيلين خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 30 مايو/ أيار الجاري، اعتبر زهير حمدي أن الحديث عن الاستبداد والخروج عن أسس الديمقراطية مجرد ذريعة لا أساس لها من الصحة.

    ​وأكد حمدي على أنه منذ غياب المستقلين لم يقع إلى حد اليوم اتخاذ أي قرار يؤثر على الوضع القانوني أو السياسي للجبهة الشعبية رغم أنه لم يبق سوى شهر واحد على انتهاء الفترة النيابية.

    وشدد حمدي على أن محاولة عدم الانضباط لرأي الأغلبية فيما يتعلق بقرار اختيار مرشح الجبهة للرئاسية هو ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية، مضيفا أن "مجلس الأمناء والناطق الرسمي على ذمة كل الإخوة والرفاق النواب في النقاش والتحاور، أما أن يكونوا هيكلا موازيا للمجلس فهذا أمر غير ممكن ولا نقدم هذه الصفة لأي كان"، معتبرا أن الشق الآخر مجرد امتداد للجبهة الشعبية داخل البرلمان.

    ويضيف الأمين العام للتيار الشعبي أن النواب المستقيلين "استبطنوا نوعا من الإقصاء لأن ليس لديهم آلية لطرد بقية الأعضاء على غرار عمار عمروسية ومباركة عواينية وغيرهم"، محذرا من أن يكون هذا الإجراء تمهيدا لخطوة أخرى لإعادة انتاج كتلة جديدة والاستحواذ على هذا المكون السياسي.

    خلاف قديم

    الخلاف حول المرشح الرئاسي للجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية التشريعية، يبدو أنه الشجرة التي تخفي الغابة كما يعتقد ذلك أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي والذي أقرّ بوجود خلافات سابقة غير معلنة بين مكونات الجبهة. فالقضية برأيه مسألة سياسية بالأساس انطلقت منذ 2014 تاريخ أول استحقاق انتخابي تشارك فيه الجبهة، بعد تعمق الخلاف حول الشخصية التي ستدعمها الجبهة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي حسم فيها الشعب بين مرشحين رئيسيين هما الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي.

    وفي الوقت الذي استقرت فيه مكونات الجبهة على البقاء موضع الحياد بدأت الانقسامات تدب داخلها حول تشكيل الحكومة الجديدة وإمكانية المشاركة فيها من عدمها، وصولا إلى الانتخابات البلدية في 06 مايو/أيار 2018 والتي تحصلت فيها القوائم المستقلة المختلفة على أعلى نسب من الأصوات ب 32.2 %، تليهم حركة النهضة ب28.6 % من الأصوات، ثم نداء تونس ب20.8 %. فيما لم تتحصل الجبهة الشعبية سوى على 3.95 % من الأصوات بما يعادل 261 مقعدا انتخابيا.

    البرلمان التونسي
    © AP Photo / Hassene Dridi
    البرلمان التونسي

    ويعتبر زهير حمدي أن ترشيح حمة الهمامي للرئاسية هو القطرة التي أفاضت كأس الخلافات، مؤكدا في الوقت نفسه أن اختيار الهمامي ليس اعتباطيا وإنما لأسباب موضوعية وأن على جميع مكونات الجبهة احترام رأي الأغلبية لأن هذا ما تقتضيه الديمقراطية.

    وكان مجلس الأمناء العامين للجبهة الشعبية المنعقد بتاريخ 19 مارس/آذار 2019 حسم في قرار ترشيح حمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا في نص بيانه أن اجتماع الأمناء العامين هو الإطار المخول رسميا للبت في آلية الحسم في اختيار مرشح الجبهة في الانتخابات الرئاسية القادمة بناء على تفويض رسمي في الغرض من قبل المجلس المركزي للجبهة الشعبية بتاريخ 5 مارس/آذار 2019.

    انظر أيضا:

    "حق الملح" و"الكبيرة"... سر مكافأة النساء بالذهب والفضة نهاية شهر رمضان في تونس وليبيا
    قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية... صراع التحالفات يشعل تونس
    تونس: عودة الجدل بشأن ملاحقة المفطرين في رمضان
    رئيس الحكومة: تونس لن تتبنى أي اتفاق يسمح بالمساس بالقطاع الفلاحي أو بالسيادة الوطنية
    لأول مرة... فريق كرة قدم روسي يتدرب في تونس
    وزير السياحة: تونس تتنافس مع دول كبرى مثل اليونان وإسبانيا
    جدل واسع في تونس بعد الكشف عن رحلات إلى إسرائيل
    منتخب تونس يضم 17 لاعبا محترفا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية
    محاكمة قتلة صالح بن يوسف تفتح النار على بورقيبة وتسيل حبر الانتقادات في تونس
    تونس... معلومات استخباراتية دقيقة تنقذ البلاد من "كوارث" إرهابية
    وزير خارجية تونس: نتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا ولا ننحاز لأحد
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان التونسي, التيار اليساري, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية
    نساء إنجلترا يركضن وراء الجبن...افتتاح طريق ثلجي في لبنان...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هل ستنظر دول الخليج العربي في مبادرة إيران حول معاهدة عدم الاعتداء؟
    هل ستنظر دول الخليج العربية في مبادرة إيران؟
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك