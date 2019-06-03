مصر تعلق على فض اعتصام القيادة العامة في السودان

علقت مصر، اليوم الاثنين، على تحركات المجلس العسكري السوداني لفض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وذلك في بيان لوزارة الخارجية.

وأعربت مصر عن بالغ اهتمامها بالأوضاع على الساحة السودانية في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدة أهمية التزام كافة الأطراف بالهدوء وضبط النفس والعودة للمفاوضات.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الاثنين: "تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها".

وأضافت الخارجية: "تعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتابعت: "تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".

كما أكدت الخارجية "دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية".

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر الاعتصام في العاصمة، فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن قوات الأمن أغلقت الشوارع وسط الخرطوم.

بدوره، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالبا بحماية المتظاهرين في الميدان.

وقال التجمع، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "المجلس العسكري يحشد قوات في محاولة لفض الاعتصام، داعيا المواطنين للتوجه إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومحملا المجلس العسكري المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه مليشيات بأوامره، على حد وصف البيان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم الاثنين "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى 9 شهداء".

وتابعت اللجنة: "مع سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".

من جانبه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، لشبكة "سكاي نيوز": "لم نفض الاعتصام"، مشيرا إلى أنه كان على تواصل مع قيادات في قوى الحرية والتغيير.

وتابع: "الهدف كان فض التجمع في منطقة كولومبيا فقط"، مضيفا: "كنا على تواصل حتى صباح اليوم مع قيادات في قوى الحرية والتغيير".