الاتحاد الأوروبي يحث على الهدوء في السودان ويدعو إلى تحول ديمقراطي

وأضافت المتحدثة: "أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها… أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية".
واقتحمت قوات الأمن مقر اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، وترددت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان.
WARNING DIFFICULT CONTACT— مونتشاىلد (@fluffnamu) June 3, 2019
adults and children are unarmed but still getting killed like it's nothing people with their families are getting burned alive like it's nothing even doctors are getting beaten up for helping others!! #مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/9VaVVhFUsu
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في محيط اعتصام القيادة العامة إلى 9 أشخاص.
وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، اليوم الاثنين: "ارتقاء 4 شهداء جدد… ارتفعت محصلة شهداء مجزرة اليوم لتسعة شهداء باستشهاد أربعة شهداء جدد".
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