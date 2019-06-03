الملك سلمان يوجه كلمة

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر.

هنأ الملك سلمان مواطني بلده والمسلمين بعيد الفطر، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في الكلمة "الحمد لله الذي أكرمنا جميعا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك، سائلين المولى جلت قدرته أن نكون من الذين وفقهم في صيامه وقيامه، وهداههم إلى صالح الأعمال".

​وتابع الملك في كلمته: "لقد شرف الله المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود بخدمة الحرمين الشريفينِ، وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والاهتمام بوفادتهم وراحتهم وأمنهم وسلامتهم، ففتحت لهم القلوب والأبواب، وذللت لهم الصعاب، ونحمد الله الذي أعاننا ووفقنا في تسخير كافة الإمكانات لهم في سبيل أداء شعائرهم بيسر وسهولة".

وأكد الملك في كلمته على أن المملكة تسعى في خدمة القضايا الإسلامية ودعمِ السلام، ونسأل المولى عز وجل أن يوفق الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها، وأن يجمع كلمة المسلمين… وأن يوحد كلمتهم على الخير، ويرفع شأنهم ويبلغهم آمالهم".

​وأعلنت المحكمة العليا السعودية ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وكذلك أعلنت الإمارات أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، بعدما تعذر رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وهو نفس ما أعلنته الكويت بأن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.