أول تعليق من قطر على "البيان الجاهز" وأنباء انسحاب وفدها من قمة مكة

جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استنكار بلاده لما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في مك

وقال الوزير: "البيان الصادر عن قمة مكة ذكر أن هناك خليج موحد.. أين الخليج الموحد وهناك خلل هيكلي في الخليج بسبب الأزمة.. هناك 3 دول خليجية تحاصر دولة خليجية أخرى، فأين الخليج الموحد؟ فهل نضحك على عقول الشعوب بمثل هذه البيانات؟".

وأكد أن البيان الصادر عن قمم مكة كان جاهزا وتم توزيعه على الوفود المشاركة للاعتماد، مضيفا: "نحن في دولة قطر استلمنا البيان ودرسناه ومن ثم أرسلنا التحفظ وهذا إجراء متبع نحن لم نخالف الاجراءات المتبعة سواء في مجلس التعاون أو الجامعة العربية" وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وزير خارجية #قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مقابلة مع التلفزيون #العربي: بيانا القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما.. ونتحفظ عليهما لأنهما يتعارضان مع السياسة الخارجية القطرية..#القمة_الخليجية_العربية_الاسلاميه_بمكة pic.twitter.com/hkNVYYAOwM — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 2, 2019

وحول حقيقة انسحاب الوفد القطري من القمة، قال وزير الخارجية: "لا يوجد أي انسحاب، رئيس الوفد غادر للحاق بطائرته والعودة إلى الدوحة وأكمل الوفد القطري، ومقعد قطر لم يكن فارغاً في باقي جلسات القمة الإسلامية، ولكن للأسف هم يذكرون أن قطر صغيرة جداً وقضية قطر صغيرة جداً جداً، لكن أي حركة من الوفد القطري تحدث حولها كل هذه البروباجندا ويتم تفسيرها بـ1000 تفسير.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر انسحاب الوفد القطري خلال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي والتي أطلق عليها اسم "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل".

غادر الوفد القطري #القمه_الاسلاميه_بمكه بعد مغادرة الوفد التركي مباشرة.!



سيكتب التاريخ بأن #قطر سجلت رقما قياسيا في هروب وفودها من قمم العرب والمسلمين وأنها دولة انتهكت سيادتها بأيديها وقدمت مصالح #تركيا و #إيران على مصالحها!#انسحاب_الوفد_القطري pic.twitter.com/H0nAEeaS0z — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) June 1, 2019

وأضاف أن مشاركة قطر على مستوى رئيس الوزراء في قمم مكة الثلاث أتت من الظروف التي تمر بها منطقة الخليج والأمة العربية، موضحا:

"يجب أن يكون هناك حضور لدولة قطر لإبداء رأيها فيما يحدث وإن دل على شيء إنما يدل على السياسة الحكيمة التي تبنتها قيادة الدولة بإرسال رئيس الحكومة بحكم هذه الظروف الصعبة، ورغم أننا دولة محاصرة حضرنا قمة أقامتها دولة محاصرة لنا. بالنسبة لنا الموقف والظروف هي الداعي لرفع مستوى التمثيل".

وقال إن أمير البلاد تميم بن حمد "أرسل أعلى شخصية في الحكومة وهذا يدل على الحكمة وعلى كيف تفكر القيادة في قطر ببعد نظر ولكن للأسف الإخوة في دول الحصار من مجلس التعاون لم يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".

مقابلة مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ذكرى مرور عامين على حصار #قطر https://t.co/v4lQz2QrMi — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 2, 2019

وتابع أنه "رغم الجهود الحثيثة التي قام بها سمو أمير الكويت لإيجاد مخرج وحل لهذه الأزمة حتى ولو يحفظ ماء وجههم لم يجد الاستجابة المناسبة له ونتمنى في يوم من الأيام أن تسود الحكمة وأن يكون هناك استجابة إيجابية وتعاون مع أمير الكويت والوساطة التي يقوم بها".

وحضر رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني إلى السعودية تلبية لدعوة الملك السعودي سلمن بن عبد العزيز الذي دعا إلى عقد قمتين طارئتين السعودية لبحث أمن المنطقة، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور المملكة خلال الأزمة الدبلوماسية.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.