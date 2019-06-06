الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان لحين نقل السلطة لحكومة مدنية

وحسب وكالة "رويترز": "صوت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية".
وكان الاتحاد الأفريقي أمهل، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي: "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته في الاتحاد، قبلها أن يمددها ثلاثة أشهر بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 60 شخصا على الأقل خلال فض الاعتصام وما تلاه من أحداث بعدة مناطق، ولم تصدر السلطات القائمة إحصائية رسمية للضحايا. فيما نفى المجلس العسكري فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وأكدت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى أحداث ضحايا فض اعتصام القيادة العامة يوم الاثنين الماضي لم يتجاوز 46 قتيلا.
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