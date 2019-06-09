"أطباء السودان" تعلن وفاة شخص أصيب بطلق ناري في الصدر

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة إلى 115 شخصا.