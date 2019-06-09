الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا في مديرية باقم

أعلنت قوات الجيش اليمني أنها حققت تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة "أنصار الله" أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قواته تمكنت من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع "أنصار الله".

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الجماعة بالإمدادات والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها، وذلك بحسب "العربية".

وذكر الجيش اليمني أن المعارك أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين، وأجبرتهم على الفرار والتراجع.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.