العسكري السوداني يتحفظ على عدد من منتسبي القوات النظامية ضمن تحقيقات فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري السوداني مساء اليوم الاثنين أنه تحفظ على عدد من المنتسبين للقوات النظامية، استعدادا لتقديمهم إلى المحاكمة، في إطار التحقيقات حول فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العام بالخرطوم الأسبوع الماضي.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري أنه "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة و التي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".

وأضاف المجلس "بناء على ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حيث باشرت مهامها فور تشكيلها و توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".

وواصل بيان المجلس "ستواصل لجنة التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة"، مؤكدا أن "المجلس العسكري الانتقالي لن يتوانى في محاسبة كل من ثبتت إدانته و فقا للوائح و القوانين".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت يوم أمس الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم "الجنجويد" اليوم.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، "ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد أمام أحد تروس أم درمان الصمود — الإسكان، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم حصرهم إلى 118 شهيدا".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.