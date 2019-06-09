لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام لـ118 شخصا

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم "الجنجويد" اليوم.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، "ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من فوهات بنادق مليشيا الجنجويد أمام أحد تروس أم درمان الصمود — الإسكان، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم حصرهم إلى 118 شهيدا".

وكانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخصين، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في السودان منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة الأسبوع الماضي إلى 117 قتيلا.

وذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء "ارتقى قبل قليل شهيدين بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد".

وأضاف البيان "يوجد كذلك عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 115 شخصا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.