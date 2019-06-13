جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن أمريكا أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على ناقلتين في خليج عمان خلال جلسة مغلقة للمجلس اليوم.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط، اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز، يابانية، وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم على ناقلات النفط بخليج عمان صباح اليوم.

وقال غوتيريش خلال كلمة له في مجلس الأمن اليوم الخميس "أعبر عن بالغ قلقي تجاه الحادث صباح اليوم في خليج عمان".

وأضاف "لا بد من استبيان الوقائع وتحديد المسؤولين. والعالم لا يمكنه تحمل مواجهة في منطقة الخليج".

ومن جهته، وصف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، قصف جماعة أنصار الله (الحوثيين) لمطار أبها السعودي أمس، والهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط ببحر عمان اليوم، بالتطورات الخطيرة التي تستدعي تحركا أمميا.

وفي كلمة له أمام الجلسة بمجلس الأمن، ذكر أبو الغيط الحادثين ضمن عدد من التطورات الإقليمية، معلقا أن "هذه التطورات الخطيرة يجب أن تكون مدعاة لتحرك مجلسكم الموقر ضد من يقف وارئها".