تمهيدا لورشة البحرين... لقاء إسرائيلي أمريكي

قالت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إنه سيعقد لقاء أمريكي إسرائيلي اليوم، تمهيدا لـ"ورشة البحرين".

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلتقي اليوم الجمعة، جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول أمريكي بارز أن كاتس سيلتقي غرينبلات في نيويورك، في زيارة عمل لمدة 3 أيام في الولايات المتحدة، لمناقشة الجهود الأمريكية وآخر التطورات المتعلقة بمؤتمر البحرين الاقتصادي، الخاص بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

يشار إلى أنه دعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، في حين انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت، في فبراير/شباط الماضي، تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" التي تترقبها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد موقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 سنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.