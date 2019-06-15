متحدث "أنصار الله": القصف أخرج مطاري أبها وجيزان من الخدمة

قال متحدث قوات أنصار الله (الحوثيين) إن سلاح الجو المسير، التابع للجماعة، نفذ عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرة قاصف(K2).

وأضاف لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت 15 يونيو/ حزيران، أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جيزان.

واستطرد: "استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف (K2).

وأوضح: "أصابت هذه العمليات أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

وتابع: "نعد السعودية بأيام أشد إيلاما، طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، أن طائراتها المسيرة نفذت قصفا لمطاري أبها وجازان السعوديين، وذلك بعد يومين من قصف الجماعة لمطار أبها والتسبب في إصابات بين المدنيين.

واستهدف قوات الحوثيين في اليمن، الأربعاء الماضي، مطار أبها المدني السعودي.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.