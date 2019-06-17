مقتل وجرح عدد من المدنيين جراء تفجير إرهابي في القامشلي السورية

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

أدى تفجير إرهابي في مدينة القامشلي السورية إلى مقتل وجرى عدد من المدنيين.