رئيس "الأعلى للقبائل الليبية": ندعم عمليات الجيش الليبي... ومبادرة السراج متأخرة

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، العجيلي البريني، إن المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، غير قابلة للتفعيل طبقا للمعطيات الراهنة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الاثنين، أن نحو 70% من القبائل الليبية يؤيدون عملية الجيش الليبي في طرابلس ، وأن مدينة مصراته تقف إلى الجانب الآخر وجزء من مدينة الزاوية وكذلك الأمر بالنسبة لقبائل الطوارق والتبو في الجنوب الليبي، حيث تنقسم بين مؤيد للجيش ومناصر لقوات الوفاق.

وأضاف أن مبادرة السراج طرحت متأخرة، في حين أن الجيش يفصله عن قلب العاصمة كيلومترات معدودة، في ظل تواجد الميليشيات في قلب العاصمة، والتي تقودها مدينة مصراته المدعومة من قطر وتركيا، حسب نص قوله.

وأوضح أن الاجتماعات خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز على ما بعد عملية طرابلس، في ظل انتشار الميليشيات، وأن تضع رؤية لخارطة طريق تساهم في خروج ليبيا من المشهد الحالي.

إعلام الجيش الليبي ينشر فيديو لضابط تركي يدرب قوات حكومة الوفاق pic.twitter.com/KX9TdiAFYR — الحدث (@AlHadath) May 29, 2019

وفيما يتعلق بدور القبائل الليبية، أوضح أن المجلس حاول تفعيل دور القبائل منذ عام 2018، إلا أنه لم يتح له الفرصة، خاصة في ظل تعقيد الإجراءات والموافقات المطلوبة سواء في الغرب الليبي، أو الشرق.

وعقدت القوى الوطنية الليبية اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمر "لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في الحرب ضد الإرهاب والميليشيات".

وناقش المؤتمر محاور عدة من بينها دور الجيش في محاربة الميليشيات والجماعات الإرهابية، ودوره في تهيئة الأوضاع الأمنية لمرحلة سياسية جديدة.