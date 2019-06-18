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13:21 18 يونيو/ حزيران 2019
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    الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية

    قصف صاروخي على معسكر للجيش السعودي في نجران

    © Sputnik . Stringer
    العالم العربي
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    قصفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، معسكرا للجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي المملكة.

    وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا محلي الصنع من نوع زلزال 1 مداه 3 كيلو مترات على معسكر عاكفة في نجران، وحقق إصابة مباشرة في المعسكر".

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وفي سياق آخر، أعلنت الجماعة أن عناصرها تمكنوا من إحباط محاولة قوات يمنية التسلل باتجاه مواقع في مربع الحماد بنجران.

    وتصعد جماعة "أنصار الله"، منذ منتصف مايو/ أيار الماضي، هجماتها ضد منشآت حيوية في السعودية، بطائرات من دون طيار، بدءا بمحطتي ضخ النفط الخام في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض في 14 مايو، وقصف مطار نجران في 21 و22 و23 من الشهر ذاته، وشن هجمات مماثلة في 26 مايو وفي التاسع من يونيو/ حزيران الجاري على مطار جيزان، واستهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في 10 يونيو الجاري، بالإضافة إلى قصف جانب من مطار أبها بصاروخ مجنح نوع كروز وبطائرات مسيرة مفخخة.

    وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

    ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

    انظر أيضا:

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    أخبار اليمن, أخبار السعودية, الجيش السعودي, أنصار الله, السعودية, اليمن
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