رئيس الأركان المصري يلتقي رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الياباني

بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد مع رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الفريق أول كوجي يامازاكي التغيرات في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. قال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في بيان، "التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كوجي يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر في زيارة تستغرق عدة أيام".

وأضاف البيان "تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذا بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الياباني".

وبحسب البيان، "أكد الفريق أول كوجي يامازاكي على أهمية التعاون العسكري مع مصر لما لها من ثقل استراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد أيضاً عن عميق تقديره وبالغ ثقته في القوات المسلحة المصرية التي كان لها دورا عظيما في تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء مما دعا الحكومة اليابانية للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات".

وتابع البيان "أكد الفريق محمد فريد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين".