وصايا شيخ الأزهر لمحمد صلاح... ووعد من أبو مكة

تلقى أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، واللاعب بالمنتخب المصري.

أعرب صلاح (أبو مكة) خلال اتصاله عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث معه، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

ومن جانبه رحب الطيب باتصال صلاح، واصفا إياه بـ"الابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب".

وأوصى شيخ الأزهر صلاح: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء".

وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق صلاح وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح الطيب بالتمسك بالوصايا، وأنه سيجتهد دائما ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.



