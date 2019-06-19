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17:15 19 يونيو/ حزيران 2019
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    تفوق أمريكا بـ20 ضعفا... تحذيرات من كارثة تهدد أطفال السعودية

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    العالم العربي
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    كشفت دراسة علمية أن الأطفال السعوديين حديثي الولادة معرضون للإصابة بمرض خطير يهدد حياتهم.

    وذكرت الدراسة البحثية أن معدل إصابة الأطفال السعوديين حديثي الولادة بمرض نقص المناعة الوراثي المركب الشديد، المعروف اختصارا باسم (SCID) يزيد بنحو 20 ضعف انتشارها في أمريكا، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية.

    مدينة الرياض
    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    "مرض مخيف" يثير الذعر في السعودية
    وقال استشاري أمراض الحساسية والمناعة الدكتور حمود الموسى، في تصريحات للصحيفة السعودية، إن "الدراسة أجريت على 8718 طفلا سعوديا حديث الولادة من مختلف مناطق المملكة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية".

    وأشار إلى أن الدراسة أظهرت أن معدل إصابة الأطفال السعوديين هو 1 لكل 2906 أطفال حديثي الولادة، ما يعني أن نسبة انتشار المرض الوراثي في السعودية 20 ضعف نسبة انتشارها في أمريكا التي تبلغ 1 لكل 58 ألف حالة.

    وأضاف الموسى أن "مرض نقص المناعة الوراثي، يحدث نتيجة خلل خلقي وراثي في الجهاز المناعي يؤدي إلى معاناة الطفل المصاب من التهابات بكتيرية وفيروسية متعددة وشديدة الحدة يصاحبها إسهال مزمن وضعف في النمو، ويؤدي إلى وفاة الطفل المصاب خلال الأشهر الأولى من العمر ما لم يتم تشخيص المرض وعلاجه".

    يذكر أن الأبحاث العلمية أشارت إلى أن ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض بالمملكة يعود لكثرة انتشار الأمراض الوراثية بالمملكة، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة زواج الأقارب، حيث تصل إلى نسبة 56% من الزيجات بالمملكة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, مرض, السعودية
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