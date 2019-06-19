بعد انقطاع 30 عاما... السفير السعودي في العراق يمنح تأشيرة الحج من بغداد

ذكرت وكالة "الأناضول" أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية، اتفق، اليوم الأربعاء، مع السفير السعودي عبد العزيز بن خالد الشمري على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان، أن "العطية التقى اليوم السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري".

وأضاف أنه "جرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".

#عاجل | #العراق: #السفارة_السعودية وافقت على منح التأشيرات لحجاجنا من مقرها في #بغداد بعد توقف 30 عاما (بيان) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 19, 2019

​وأشار إلى أن "الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".

وقالت "بغداد اليوم" إن "العطية قدم شكره للسفير السعودي عبد العزيز الشمري لمساهمته الكبيرة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعوديه، وتخفيف العبء على الهيئة".