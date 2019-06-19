بالصور... عاملات في قصر أمير الكويت يشاركنه الاحتفال بعيد ميلاده

وأظھرت الصور وقوف عدد من العاملات في القصر إلى جوار أمیر الكويت؛ لالتقاط الصور التذكارية معه بھذه المناسبة.

صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد وبكل تواضع ورقي يلبي طلب خادمات قصره بأقامة احتفاليه مبسطه له بمناسبة عيد ميلاده

كم نحن فخورين بك يا امير الإنسانية #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح pic.twitter.com/JyPlCSgZ6B — مبارك الوقيان (@M_Alwoqain) June 18, 2019

وعلق المغردون على موقع "تويتر"، بأن ذلك يعبر عن التواضع والإنسانية التي يتمتع بها الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث يحتفل بعيد ميلاده مع مجموعة من العاملات الفلبينيات في قصره، وأنها رسالة غير مباشرة إلى أريحية العلاقة بين الشعبين الصديقين.

أمير التواضع والإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح يحتفل بعيد ميلاده المجيد مع مجموعة من العاملات الفلبينيات في قصره… رسالة غير مباشرة إلى أريحية العلاقة بين الشعبين الصديقين pic.twitter.com/kIqnMRJy0f — Mohammad Al-Yousifi (@mohammadyousifi) June 18, 2019

الجدير بالذكر أنه في منتصف يونیو/ حزيران الجاري دخل أمیر دولة الكويت عامه التسعین، إذ إنه من موالید 16 يونیو 1929م.