اليمن... "أنصار الله" تناقش الترتيبات الأخيرة لتنفيذ آلية التفتيش لموانئ الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، وضع اللمسات الأخيرة لآلية التفتيش من طرف واحد لموانئ محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، إن "اجتماعا في صنعاء ضم وزير النقل زكريا الشامي ونائب وزير الخارجية حسين العزي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد أبو بكر إسحاق، ناقش الجوانب الفنية لآلية التفتيش المتفق عليها مع الأمم المتحدة التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

ووفقا لوكالة "سبأ"، استعرض الاجتماع "كيفية التعاون مع فريق الأمم المتحدة في إدارة موانئ الحديدة".

وخلال الاجتماع، ذكر الشامي أن "الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن آلية التفتيش في موانئ الحديدة جاء تنفيذا لاتفاق ستوكهولم".

وأضاف أن "تقديم كافة التسهيلات والخدمات من طرف واحد بهدف تعزيز الثقة وإثبات حسن النوايا".

وأشار إلى "تقديم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية كافة التسهيلات للفريق الأممي الذي يزور اليمن حاليا".

وجدد:

"مطالبة الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر تنفيذ ما عليه من التزامات وبنود اتفاق ستوكهولم التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين برعاية أممية".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لتنفيذ آلية " يونفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله في اليمن، بهدف التأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.