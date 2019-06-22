"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في حجة

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن مصدر عسكري قوله "إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة".
ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.
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