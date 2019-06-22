"أنصار الله" تعلن قنص جنود سعوديين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، السيطرة على مواقع لقوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، كما قتلت العديد من الجنود السعوديين واليمنيين.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع في الطلعة بنجران، تكللت بالسيطرة على موقعين.

وأضافت أن مقاتلي الجماعة أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية التي كانت تتمركز في تلك المواقع، وأسروا آخرين منها.

في سياق آخر، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها قنصوا 8 جنود سعوديين قبالة السديس في محور نجران.

وفي نجران أيضاً، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات"، على تجمعات عسكرية يمنية في موقع الشبكة.

ووفقاً لـ"المسيرة"، أسفر القصف الصاروخي عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.

وفي قطاع عسير، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 تجمعات وتحصينات لقوات يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي، ما خلف قتلى وجرحى في صفوفها.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.