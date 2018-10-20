"أنصار الله": "زلزال1" حقق إصابات مباشرة في الجيش السعودي

أطلقت "أنصار الله" اليوم السبت 20 أكتوبر/تشرين الأول، صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش السعودية قبالة جيزان.

وقال موقع "المسيرة نت": استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم السبت، تجمعات للجيش السعودي قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخ "زلزال1" محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي غرب مديرية جيزان وحققت إصابات مباشرة.

© REUTERS / Faisal Nasser القوات المشتركة تعلن مقتل 75 من مسلحي "أنصار الله" بغارات للتحالف

وذكر المصدر أن القوة المدفعية قصفت في وقت سابق تجمعات للجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية في ذات الجبهة، مؤكدا مصرع عدد منهم وإعطاب آلية لهم.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.