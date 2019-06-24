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19:15 24 يونيو/ حزيران 2019
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    مصرفي سعودي

    أشعلوا مواقع التواصل... سعوديون يبحثون عن الراتب

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    شغلت كلمة "الراتب" اهتمام العديد من المواطنين السعوديين، خلال الفترة الماضية، وكان آخرها أمس الأحد.

    ظل هاشتاغ #الراتب من أكثر الموضوعات الرائجة على "تويتر"، وذلك وسط ترقب المواطنين السعوديين لإيداع الراتب الأول بعد عيد الفطر المبارك، بعد ما يقرب 72 ساعة، إذ من المقرر أن يتم الإيداع في الساعات الأولى من يوم الخميس.

    وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، فإن هذا الراتب تحديدا، انتظره المواطنون طويلا، إذ يأتي بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما أنه يتزامن مع بداية فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، ورغبة البعض في السفر إلى الخارج خلال موسم العطلات.

    وعبر سعوديون من خلال هاشتاغ الراتب عن اشتياقهم الشديد لقبض الراتب:

    ويتم إيداع الراتب في السعودية، في اليوم الـ 27 من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد، في حال تصادف موعد الإيداع مع الإجازة الأسبوعية أو مع إجازة رسمية.

    وتشهد الأيام الأخيرة من كل شهر والأيام الأولى من الشهر الميلادي، الذي يليه إيداع العديد من الدفعات النقدية في حسابات المواطنين بحسب نوعية البرامج التي يستفيدون بها.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    وقبل أن يتم إيداع الراتب في يوم 27، يتم إيداع راتب التقاعد قبل يومين، أما موعد إيداع راتب ساند لمستفيدي التأمينات فيتم في بداية الشهر الميلادي، في حين يتم إيداع رواتب التأهيل الشامل والأسر الحاضنة يوم 26 من الشهر الميلادي.

    ويتم إيداع راتب مستفيدي الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من الشهر الهجري كما يتم إيداع مخصص حافز بعد إيداع الراتب في حين يتم إيداع دعم حساب المواطن للأسر المستفيدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما مستفيدي الدعم السكني فسيتم إيداع مخصصاتهم بعد يومين.

    كما يتم إيداع دعم مبادرة الزواج إحدى مبادرات برنامج "سند محمد بن سلمان" في بداية الشهر الميلادي.

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