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10:35 26 يونيو/ حزيران 2019
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    مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر

    السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح... ولكن

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، إن خطة اقتصادية طرحها جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض للأراضي الفلسطينية، يمكن أن تنجح إذ أنها تشمل القطاع الخاص وإذا كان هناك أمل في السلام.

    جاريد كوشنر
    © REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN
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    وأضاف الوزير السعودي، خلال ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، أنه "يعتقد أن من الممكن تنفيذ الخطة إذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها"، مشيرا إلى أن السبيل لإقناع الناس بها هو منحهم الأمل بأنها ستكون مستدامة وباقية وستؤدي إلى الرخاء والتنمية في نهاية المطاف، وذلك حسب وكالة "رويترز".

    وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، في العاصمة البحرينية، المنامة.

    وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أطلق سيلا من الوعود للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار. وقال، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مساء أمس الثلاثاء، وأضاف كوشنر قائلا: "لنحول هذه المنطقة من ضحية إلى نموذج تقدم في العالم:. وتابع: "نعتقد أنه بإمكاننا مضاعفة إجمالي الناتج القومي للشعب الفلسطيني وتقليل الفقر بنسبة 50 بالمئة".

    وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "ترامب وأمريكا لم يتخليا عن الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه "لن يتحقق الازدهار للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل للصراع". وأضاف كوشنر أن "القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة"، مؤكدا: "نحن نريد السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

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    الكلمات الدلالية:
    مؤتمر البحرين, مؤتمر حوار المنامة, القضية الفلسطينية الإسرائيلية, صفقة القرن, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, علاقات مع إسرائيل, الديوان الملكي السعودي, وزارة الخارجية السعودية, السلطة الفلسطينية, البيت الأبيض, جاريد كوشنر, عادل الجبير, السعودية, فلسطين
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