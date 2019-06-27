ليبيا... اللواء 73 مشاة يكشف تفاصيل المعارك في طرابلس ويؤكد سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان

كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن دخول قوات حكومة الوفاق وسيطرتها على مدينة غريان كانت بمساندة خلايا نائمة تحركت من داخل المدينة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وحدات الجيش الليبي صدت هجمات أخرى في محاور القتال جنوب طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "مليشيات حكومة الوفاق دخلت مدينة غريان عقب تحركها من الكسارات والالتفاف باتجاه مشروع ابوشيبة والتقدم باتجاه القواسم".

وأشار الخرطوش إلى أنه "بعد دقائق فقط من الهجوم تحركت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي وصدت الهجوم، لكن قوة كبيرة للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق تحركت باتجاه غريان ودخلتها".

وأضاف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن "الجيش الوطني الليبي ووحداته العسكرية قامت كذلك بصد هجوم للمليشيات المسلحة في مفرق كزيرما في محاولة للالتفاف على كوبري المطار وإحباط التقدم في وادي الربيع"، مؤكدا أن "المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة في طرابلس آمنة الحمدلله".

وبدأت المواجهات العنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.