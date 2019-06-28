أزمة صحية يتعرض لها نائب البشير في سجن كوبر

تعرض نائب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، لأزمة صحية طارئة في سجن كوبر، الذي يوجد فيه البشير وعدد كبير من رموز نظامه بعد القبض عليهم عقب عزله من السلطة.

ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية أن النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، انتابته متاعب في القلب مما أدى إلى ضرورة إخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية.

وتابعت الصحيفة أن الطبيب الاستشاري أكد ضرورة تركيب على عثمان جهاز في القلب لمدة 24 ساعة حتى يتم أخذ الصور اللازمة.

ووسط حراسة مشددة أعيد النائب السابق لرئيس الجمهورية والمسجون منذ فترة، إلى سجن كوبر بعد أن أجريت له بعض الفحوصات.

ووصل عدد من أفراد أسرة علي عثمان طه إلى مستشفى علياء حيث تم علاجه.

وسجن كوبر هو أحد أكبر السجون المركزية في السودان، بنى في فترة وقوع السودان تحت الاحتلال البريطاني، بعد انتصار القوات البريطانية علي جيش الخليفة عبدالله التعايشي عام 1899 واحتلال السودان.

ويوجد في السجن القسم السياسي وبقى هو الأشهر على الإطلاق لارتباط السجناء أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان.

ومن أشهر الذين سجنوا في "كوبر" قيادات الحركة الوطنية أثناء احتلال السودان، قادة أعضاء جمعية "اللواء الأبيض" عام 1924، وهي حركة سياسية سودانية ظهرت في عشرينيات القرن الـ20 في السودان لبعث الوعي السياسي الوطني في السودان ضد الاستعمار البريطاني والدعوة للوحدة بين مصر والسودان تحت شعار وحدة وادي النيل.