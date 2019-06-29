ولي العهد السعودي: المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين المقبلة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن ابن سلمان قوله، اليوم السبت "ستتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء".
#عاجل_واس— واس (@spagov) June 29, 2019
سمو #ولي_العهد يشيد ببرنامج عمل مجموعة العشرين ويرحب بقادة الدول الأعضاء في المجموعة العام القادم في #الرياض.https://t.co/MrucwICTno#ولي_العهد_في_قمة_العشرين#G20 #واس pic.twitter.com/VGlMtfG1CX
وأضاف ابن سلمان "تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهرياً على إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحت مظلتها".
وتابع "يواجه عالمنا اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، فإن الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين".
وأوضح ولي العهد السعودي "تعتمد فاعليتنا في تحقيق ذلك على قدرتنا لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي".
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