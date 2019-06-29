ولي العهد السعودي: المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين المقبلة

رحب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، برئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020، مؤكدا عزمها العمل مع كافة الأعضاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن ابن سلمان قوله، اليوم السبت "ستتولى المملكة رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء".

​وأضاف ابن سلمان "تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهرياً على إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحت مظلتها".

وتابع "يواجه عالمنا اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، فإن الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين".

وأوضح ولي العهد السعودي "تعتمد فاعليتنا في تحقيق ذلك على قدرتنا لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي".