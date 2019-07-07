القادم أعظم وأشد إيلاما على العدوان... "أنصار الله" تكشف امتلاكها أسلحة رادعة

كشفت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، عن أسلحة جديدة، في معرض عسكري بالعاصمة اليمنية صنعاء أبرزها الصاروخ المجنح "قدس 1" وطائرات دون طيار.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، افتتح معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية، الذي احتوى أسلحة جديدة هي صاروخ قدس1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة".

وأكد المشاط، خلال افتتاح المعرض، أن "المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت، والأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر".

وأشاد بالإنجازات النوعية والنجاحات المتتالية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية في مختلف المجالات ومنها مجالات التصنيع العسكري الذي حقق نجاحات ملموسة.

وقال إن "ما حققته القوة الصاروخية والطيران المسير يمثل مفخرة لكل اليمنيين".

من جانبه، توعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن "يكون القادم أعظم وأشد إيلاما على قوى العدوان ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على شعبنا اليمني".

وقال العاطفي إن "القوات المسلحة وصلت الى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطورا ونجاحا ملموسا بأياد وخبرات يمنية".

وأشار إلى "اختبار الأسلحة الجديدة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.