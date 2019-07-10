الولايات المتحدة وقطر تؤكدان المضي قدما بالتعاون الاستراتيجي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، في بيان مشترك، على الالتزام بالمضي قدماً بالتعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين الصديقين، حيث تشترك الدولتان في تاريخ من الصداقة يقوم على الجهود المشتركة والاحترام المتبادل.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في نص البيان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأربعاء: "عبر العقود الماضية تعززت الروابط بين بلدينا لتوثق العلاقة الاستراتيجية والدفاعية التي تركز على مواجهة التحديات التي تهدد أمننا وسلامنا وازدهارنا".

وأشادت الدولتان بالتقدم الكبير الذي أحرزاه عبر تفعيل مجموعة من الفرص التجارية والدفاعية، مؤكدتان أهمية استمرار التعاون، لتحقيق هذه الرؤية المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والدفاعي بين البلدين.

بيان مشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية يؤكد على الالتزام بالمضي قدما في التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين الصديقين، حيث تشترك دولة قطر والولايات المتحدة في تاريخ من الصداقة يقوم على الجهود المشتركة والاحترام المتبادل.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 10, 2019

وأورد البيان عددا من الاتفاقيات والشركات الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي من ضمنها، شراء الخطوط الجوية القطرية خمس طائرات شحن من طراز "بوينغ 777".

كما أشار إلى الاتفاقية بين شركة "شيفرون فيليبس للكيماويات"، وشركة قطر للبترول، لمواصلة تطوير وبناء وتشغيل مجمع للبتروكيماويات في قطر.

وأشار إلى التزام وزارة الدفاع القطرية بشراء أنظمة "ناسم" من شركة "رايثيون"، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل، في البيت الأبيض، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق، وتم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

كما أجرى الشيخ تميم مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تركزت حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.