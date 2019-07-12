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02:54 12 يوليو/ تموز 2019
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    الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق

    الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف بالصواريخ والطائرات المسيرة في حماة واللاذقية

    © Sputnik . Laur Hashem
    العالم العربي
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    أصيب 7 مدنيين بقصف صاروخي عنيف شنته التنظيمات الإرهابية، من مواقعها في "منزوعة السلاح" على أحياء سكنية بريف حماة الشمالي، فيما تصدت الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه ريف اللاذقية.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن "المجموعات الإرهابية المسلحة بلدة كرناز استهدفت مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن اصابة ٧ مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة بمنازل المدنيين، فيما سجل سقوط عدد من القذائف الصاروخية على بلدة الشيخ حديد في المنطقة ذاتها أدت لإصابة مدني".

    وأضاف المراسل أن "صافرات الإنذار دوت  في مدينة محردة جراء سقوط ٣ قذائف صاروخية على أحياء المدينة وألحقت أضرارا مادية بالغة بالممتلكات دون الإبلاغ عن إصابات حتى الأن".

    الجيش السوري يمشط مواقع الإرهابيين في جبال اللاذقية
    © Sputnik . Morad Saeed
    الجيش السوري يسحق المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية
    وفي نفس الوقت، أكد مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن "أصوات سلسلة انفجارات سمعت بريف اللاذقية، بعيد منتصف ليل الخميس- الجمعة، ناجمة عن تصدي مضادات الدفاع الجوي الأرضية لموجتين متتاليتين من الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أنه تم إسقاط جميعها ومنعها من الوصول إلى أهدافها".

    وتأتي هجمات المسلحين هذه بعدما ألحق بهم الجيش السوري هزيمة مدوية على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي الغربي في معركة لم تستطع الفصائل فيها الحفاظ على النقاط التي تقدمت إليها قبل ساعات من دحرها، حيث تمكن الجيش السوري مساء الخميس من استعادة السيطرة على بلدة الحماميات وتلتها الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضها مع عدة تنظيمات إرهابية مسلحة.

    وأوضح مراسل "سبوتنيك" في حماة: أن "وحدات الجيش السوري شنت هجوماً معاكسا على مواقع التنظيمات الإرهابية المسلحة في بلدة الحماميات بعد يوم من انسحاب الجيش من البلدة إلى مواقع دفاعية في محيطها، أمام الهجوم العنيف الذي شنته قوات النخبة في تنظيمي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني من الجنسيات الشيشانية والصينية".

    ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله: إن "الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية ومن بينها مجموعات الاقتحام العاملة تحت أمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، حيث بدأت قوات الجيش منذ ساعات الصباح الأولى بعملية تمهيد ناري كثيف باتجاه النقاط التي تقدمت إليها المجموعات المسلحة على محور بلدة الحماميات بالإضافة لقيام الطيران الحربي السوري الروسي المشترك بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والأربعين وخطوط امدادهم الخلفية في خان شيخون وكفرنبل وحاس واحسم قاطعا خطوط إمداد المسلحين باتجاه منطقة الاشتباك في الحماميات".

    وأكد المصدر أنه "تم القضاء خلال الهجوم على أكثر من 40 مسلحا وإلحاق خسائر مادية بالتنظيمات المسلحة، منها تدمير ٥ دبابات وأكثر من ٨ عربات كانت بحوزة المسلحين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, جبهة النصرة, اللاذقية, ريف حماة, الجيش السوري, سوريا
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