وزير إماراتي ينتقد زيارة أمير قطر إلى أمريكا

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها".

وتابع قرقاش: "فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة"، مشيرا إلى أن "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد".

زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 12, 2019

​وانهي قرقاش تغريدته، قائلا: "إن سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/ حزيران، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.