قيادة حركة حماس تستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة

استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الجمعة، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وفد المخابرات المصرية في غزة، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع إسرائيل.

وقالت حماس في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية مستحضراً المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين".

ووفقا للبيان، "خلال اللقاء قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحا وافيا عن الخروقات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وتباطؤه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة على أن المقاومة في قطاع غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة".

© Sputnik . Hend Eldawy اجتماع حركة حماس بالوفد المصري في غزة

كما أكدت قيادة الحركة على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والحركة في قطاع غزة، وأن تنامي العلاقات يحقق مزيدا من التعاون في المجالات التي تخفف عن الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/ مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/مايو الماضي، برعاية مصرية وأممية، بحسب تقارير صحفية.