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18:39 16 يوليو/ تموز 2019
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    مجلس النواب الليبي

    البرلمان الليبي يطالب السلطات المصرية بتخفيف إجراءات سفر الليبيين

    © Sputnik . Sara Nor El-din
    العالم العربي
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    طالب مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، من السلطات المصرية رفع بعض القيود والإجراءات الخاصة بالليبيين أثناء دخولهم إلى جمهورية مصر العربية.

    بنغازي – سبوتنيك. كما ناقش أعضاء مجلس النواب الليبي مع لجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي عدة قضايا ثنائية بين البلدين، خلال زيارة لوفد برلماني ليبي للقاهرة منذ يومين.

    جانب من لقاء أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
    © Sputnik . Aiham Massa
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    وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن "ناقش أعضاء مجلس النواب مع اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي عدد من القضايا الثنائية بين البلدين، خاصة المتعلقة بما يعانيه المواطن الليبي أثناء تنقله لجمهورية مصر العربية".

    وطالب أعضاء مجلس النواب الليبي "اللجنة المصرية برفع عدد من القيود والإجراءات الخاصة بالليبيين أثناء دخولهم لجمهورية مصر العربية، ابتداء من الموافقة الأمنية المطلوبة لفئات سنية محددة وفرض رسوم مالية أثناء دخول وخروج الليبيين لمصر ما أثقل كاهل المواطن، خاصةً في ظل الظروف المادية التي يعانيها المواطن الليبي، واضطراره لذلك كون مصر ملجأ لليبيين في حالات العلاج وأوضاع المرضى".

    ولفت النواب، بحسب البيان، "بالإضافة للساعات الطويلة التي يقضونها في الانتظار في منفذ مساعد البري أو بمطار برج العرب، فإن هذه المعاملة تسري حتى على سيارات الإسعاف التي أدت إلى كثير من حالات الوفاة بمنفذ المساعد البري للمرضى، الذين حالتهم حرجه نتيجة هذا الإجراءات وساعات الانتظار الطويلة".

    وأوضح البيان أن "كذلك الرسوم المالية المرتفعة المفروضة على دخول سيارات الليبيين بالإضافة إلى غلق مطار القاهرة الدولي أمام الطائرات القادمة من ليبيا، وإجراءات الطلبة الدارسين بجمهورية مصر العربية وأوضاع المرضى وجرحى القوات المسلحة في حربنا على الإرهاب والتطرف".

    واختتم 70 نائبا ليبيا يمثلون مختلف المناطق أمس، الاثنين، زيارة إلى القاهرة دامت 3 أيام بدعوة من البرلمان المصري.

    وأشار النائب محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن اللقاء الذي جرى، بين أعضاء البرلمان المصري والليبي لم يكن مطولا، إلا أنه وخلال النقاش جرى التأكيد على ضرورة وحدة الصف الليبي، والوصول إلى توافق سريع، خاصة في ظل عدم تحمل الوضع، استمرار الانقسام. 

    وشدد العرابي على أن الجانبين أكدا على ضرورة دحر الإرهاب، خاصة أن الجماعات الإرهابية تتسبب في إراقة الدماء في ليبيا. 

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    الكلمات الدلالية:
    تأشيرة دخول, مصر, الحرب في ليبيا, البرلمان الليبي, ليبيا
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