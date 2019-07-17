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17:25 17 يوليو/ تموز 2019
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    نتنياهو لأوروبا: يجب تصنيف "حزب الله" كتنظيم إرهابي فورا

    العالم العربي
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    استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي.

    القدس - سبوتنيك. وطالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا والدول الأوروبية تصنيف تنظيم "حزب الله" اللبناني كتنظيم إرهابي، متهماً "حزب الله" بالقيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا.

    وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء على "تويتر" قال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخرا وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

    وأضاف نتنياهو: "حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية". مضيفاً: "لذلك أهم شيء هو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فورا".

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, حزب الله, إسرائيل, نتنياهو
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