حدث "غير مسبوق" تشهده مدينة نيوم السعودية

شهدت مدينة نيوم السعودية، أمس الأربعاء، حدثا غير مسبوق على أرضها، هو البطولة الشاطئية الدولية الأولى لكرة القدم.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات دولية، تم توزيعها على مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر، فيما تضم الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

Megacity NEOM will play host to a selection of international sporting events on its white sand beaches from July 17, with beach football and the Wakeboard World Cup just two of the attractions https://t.co/CuvrqEaMTg pic.twitter.com/fqXdEmdowi — Arab News (@arabnews) July 16, 2019

وفازت الإمارات العربية المتحدة أمس على إنجلترا، وفازت السعودية على الصين، فيما سيواجه الفريق المصري نظيره الصيني اليوم الخميس، وكذلك الفريق العماني مع نظيره الإماراتي، في اليوم الثاني من البطولة.

شهدنا بالأمس فوز الإمارات العربية المتحدة على إنجلترا وفوز المملكة العربية السعودية على الصين، ونتطلع اليوم للقاء الفريق المصري مع نظيره الصيني، والفريق العماني مع نظيره الإماراتي في اليوم الثاني من بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية 2019.#اكتشف_نيوم #رياضة #كرة_قدم #رؤية2030 #نيوم pic.twitter.com/uumScRMcjq — NEOM (@NEOM) July 18, 2019

وستتنافس كل هذه المنتخبات في بطولة "معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم"، وذلك على الشواطئ البكر في "قيال" الواقعة في منطقة "نيوم".

وستواكب هذه البطولة 3 فعاليات شاطئية أخرى خلال نفس الفترة ستعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وفعالية لرياضة الرجبي، وأخرى للتنس.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي تحتضن فيها مدينة "نيوم" أنشطة وفعاليات رياضية، بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

ويتواجد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مدينة "نيوم" حاليا، لأخذ بعض الوقت من أجل الراحة والاستجمام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورافق الملك سلمان كلا من منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار الملك سلمان، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كذلك من بين المرافقين للملك سلمان، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص للملك سلمان ومساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص للملك تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة للملك ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وتطل "نيوم" على ساحل البحر الأحمر، وهي أول منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلا عن ربط الموقع أيضا بين 3 قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

The UAE play England in the 1st game and Saudi Arabia play China in the 2nd. This marks the start of a 4-day NEOM Beach Soccer Cup.

Teams will go head to head in an exhilarating setting like no other.#DiscoverNEOM #Sports #Soccer #Vision2030 #NEOM #NEOM_Bay #International pic.twitter.com/jvtQdcKUE0 — NEOM (@NEOM) July 17, 2019

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءا من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وأعلن القائمون على المدين أن "نيوم" ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف."