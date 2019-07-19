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    طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-22 (F-22)

    الجيش الليبي يستهدف هدفا في القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس

    © Photo/ U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم، استهداف القاعدة الجوية العسكرية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى إصابة هدف مهم.

    بنغازي – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن "الجيش الوطني الليبي استهداف الشق العسكري في قاعدة معيتيقة، فضلا عن إصابته هدف مهم، مما يؤكد قوة استخباراتنا على الأرض في عمق جبهة الميليشيات".

    وتوقفت حركة الملاحة الجوية خلال الساعات الماضية بسبب تعرض المطار لقصف جوي وأعيد مجددا فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الدولي.

    وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، صرحت في وقت سابق مساء أمس الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار يوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي.

    وأعيد فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس مجددا، بعد أن تم إيقافه في أعقاب غارة جوية.

    وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك أعادة سلطات الطيران المدني فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي، وستباشر الشركات الناقلة ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

    وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جوية وقصف بالقذائف.

    كان الجيش الوطني الليبي أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ"الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

    وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    معركة طرابلس, ليبيا
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