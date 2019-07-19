العراق: طائرات تركية نفذت ضربات جوية في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية وتنفيذ ضربتين جويتين في الموصل، قرب مخيم للنازحين.

وقالت الخلية، في بيان لها: "اخترقت الطائرات التركية الأجواء العراقية بعد منتصف ليلة أمس، ونفذت ضربتين جويتين، قرب مخيم للنازحين بجانب جبال مخمور شرقي مدينة الموصل، مما أدى إلى جرح 5 أشخاص"، وذلك بحسب "السومرية نيوز" العراقية.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق أوسع عملية جوية ضد حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت في أواخر مايو/ أيار الماضي، إطلاق العملية العسكرية "المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ويذكر أنه منذ استئناف النزاع المسلح، في يوليو/ تموز 2015، مع حزب العمال الكردستاني، سقط أكثر من ألف عسكري وشرطي ضحايا لهذا النزاع، بالإضافة إلى 500 مدني، وتمكنت قوات الأمن التركية من "تحييد" أكثر من 10 آلاف عضو في حزب العمال.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وهي تحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ردا على العمليات العسكرية التي تقوم بها في شمال البلاد.